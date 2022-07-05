Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti - Son Dakika
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Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti

05.07.2022 19:21

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, tartışma yaşadığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdırdıktan sonra kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. 2 kardeş ve anneleri olayda hayatını kaybederken, intihar girişiminde bulunan kişi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde Ömer Orak ile kardeşleri Esra Orak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalıştı.

Son dakika! Esenyurt'ta korkunç olay! annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

ANNESİ VE KARDEŞLERİNE ATEŞ AÇIP ÖLDÜRDÜ

Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak'a ateş etti. Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Ömer Orak'ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti - Son Dakika
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