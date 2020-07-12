Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup, öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup, öldürdü

BURSA'da, Mithat Yıldız (45) tartıştığı eşi Sabriye Yıldız'ı (43) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

BURSA'da, Mithat Yıldız (45) tartıştığı eşi Sabriye Yıldız'ı (43) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Burcun Mahallesi'nde meydana geldi. Mithat Yıldız ile eşi Sabriye Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mithat Yıldız, evde bulunan av tüfeğini alıp, eşine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 çocuk annesi Sabriye Yıldız kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabriye Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, Mithat Yıldız'ı suç aletiyle gözaltına aldı. Sabriye Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Yenişehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup, öldürdü - Son Dakika
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17:05
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