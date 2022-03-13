Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca adliyeye sevk edildi

13.03.2022 12:32
Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca adliyeye sevk edildi

Bolu'da, tartıştığı 3 çocuk annesi eşini silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, tartıştığı 3 çocuk annesi eşini silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerine kayıtlı otomobili izni olmadan satan M.Ö. ile 3 çocuk annesi eşi F.Ö. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., yanında bulunan silahla eşini bacağından vurarak yaraladı. F.Ö. kanlar içinde yerde kalırken, M.Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. F.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan M.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

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Bolu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı eşini silahla yaralayan koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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