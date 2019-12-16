Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis

7 saat önce

KAYSERİ'de, sokakta tartıştığı Fidan Barboros'u (25) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan Gökhan Türkmen (36), tutuklu yargılandığı davada 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Tartıştığı kadını vuran sanığa, 13 yıl 9 ay hapis, System.String[]

KAYSERİ'de, sokakta tartıştığı Fidan Barboros'u (25) tabancayla yaraladıktan sonra kaçan Gökhan Türkmen (36), tutuklu yargılandığı davada 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 15 Mart'ta Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi'ndeki Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Gökmen Türkmen, aralarında husumet bulunan Fidan Barbaros ile sokakta tartışmaya başladı. Türkmen, Barbaros'a tabanca ile ateş ettikten sonra Ömer Y. (51) ve Yasin B.'nin (39) içinde bulunduğu otomobille kaçtı. Yaralanan kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ömer Y. ile Yasin B.'yi kısa sürede yakaladı. Gökhan Türkmen de olaydan 15 gün sonra Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, bir otomatik tabanca ve 59 adet tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gökhan Türkmen'in ayrıca, 6 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Ömer Y. ve Yasin B. serbest bırakılırken, Gökhan Türkmen tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Adam öldürmeye teşebbüs etme' ve 'yasak silah bulundurma' suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanık Gökhan Türkmen ile tutuksuz sanık Yasin B. duruşmada hazır bulundu. Fidan Barbaros ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ömer Y. de duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Gökhan Türkmen savunmasında, husumetli olduğu mağdur kadını öldürmeye teşebbüs etmediğini, bir anlık kızgınlıkla yaralamak için ateş ettiğini söyledi. Fidan Barbaros ise 3 sanıktan da şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Gökhan Türkmen'e 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 3 ay, 'yasak silah bulundurma' suçundan ise 5 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay hapis ve 12 bin TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıkların ise beraatlerini kararlaştırdı.


Gökhan Türkmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:21 Kaynak: DHA
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