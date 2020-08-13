Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı - Son Dakika

Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı

Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı -Yangında 2 ev zarar gördü Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaş, alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı.

Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı -Yangında 2 ev zarar gördü KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir vatandaş, alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı. Alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu. Olay, Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'ndeki Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli bir vatandaş, kardeşi Ali İhsan G. ile alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında yolcu taşımacılığında kullanılan 71 M 0231 plakalı minibüse benzin döküp yaktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Söndürme çalışmalarının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken, rüzgarında etkisiyle alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 20:27

Kaynak: İHA

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