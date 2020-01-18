Tartıştıkları arkadaşlarını av tüfeğiyle vuran iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, tartıştıkları iki arkadaşını av tüfeğiyle vuran iki zanlı yakalandı.

İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde bir termal otelde, henüz bilinmeyen nedenle tartışan Ömer Derin (23) ve Burak Ahmet Atam ile Serhat Yanbol ve Aydın Tukan kavga etti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırdı. Gruplar, jandarmada birbirlerinden şikayetçi olmadı.



Gece saatlerinde şehir merkezine dönen Derin ve Atam, telefonla aradıkları Yanbol ile Tukan'a görüşmek istediklerini söyledi. Dumlupınar Mahallesi'ndeki adrese gelen Yanbol ile Tukan, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Burak Ahmet Atam ile Ömer Derin'i gözaltına aldı.