Düzce'de bir alışveriş merkezinin önünde tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

KAVGA GÜÇLÜKLE SONA ERDİ

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 4 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları O.S.’yi darbetti. Yoldan geçen kişi, o anları cep telefonuyla kaydetti. Çevredekiler araya girip tarafları ayırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan O.S. hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.