Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı

21.07.2026 23:05
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Düzce'de bir alışveriş merkezinin önünde 4 kişi tartıştıkları kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şahıslar gözaltına alındı.

Düzce'de bir alışveriş merkezinin önünde tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

KAVGA GÜÇLÜKLE SONA ERDİ

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 4 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları O.S.’yi darbetti. Yoldan geçen kişi, o anları cep telefonuyla kaydetti. Çevredekiler araya girip tarafları ayırdı.

Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan O.S. hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı
Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı
Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı
Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Alışveriş, 3. Sayfa, Güncel, Kavga, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Düzce Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştıkları kişiyi döven 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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