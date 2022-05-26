Tasarımının taklit edildiğini iddia eden Derya Şensoy, "Haklı olduğum konuda hakkımı arıyorum"

Oyuncu Derya Şensoy'un, kendisine ait tasarımının taklit edilerek kullanıldığı iddiasıyla bir firmaya açtığı 11 bin liralık davanın görülmesine devam edildi. Şensoy duruşma çıkışı, "'Haklı olduğum konuda hakkımı arıyorum" dedi. Duruşmada Şensoy'un sevgilisi Celal Can Algül ile Youtuber Semih Varol tanık olarak dinlendi.

Oyuncu Derya Şensoy, kendisine ait illüstrasyon çalışmasının taklit edildiğini ve rızası olmadan alkol şişelerinin üzerinde kullanıldığını iddia ederek bir firmaya 11 bin liralık dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde ise Şensoy'un oyunculuk kariyerinin yanı sıra ABD'de illüstrasyon ve tasarım üzerine lisans eğitimi aldığı, firmadan kendisine illüstrasyon hazırlaması için teklif geldiği, hazırladığı üç farklı çalışmanın beğenildiği ancak Mey İçki Şirketi'nin bir daha kendisiyle iletişime geçmediği aktarıldı. Dilekçede ayrıca, illüstrasyonlarından birinin iddiaya göre şirketin şişe ve kadeh tasarımlarında kullanıldığı, şirketin kendilerinden izin almadığı belirtildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, davacı Derya Şensoy ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Derya'nın çalışmasının birebir kullanıldığını gözlemledim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Celal Can Algül, "Ben Derya Şensoy'u uzun yıllardır tanıyorum. Ben reklam sektöründe faaliyet gösterdiğim için Derya çilingir sofrası konsepti çizilmesi için kendisine başvurulduğunu söyledi. Bana çizmiş olduğu görselleri gösterdi. Ben de reklamcı olduğum için çizimlerini çok beğendim. Birkaç ay sonra karşılaştığımızda kendisine çok geç dönüşler olduğunu söyledi. Eylül ayında görüştüğümüzde de kendi çalışmalarının izinsiz kullanıldığını, şişe üzerine basıldığını ve hukuki sürece girdiğini söyledi. Merak edip şişeyi incelediğimde uzun masa görünümünün Derya'nın çalışmasının birebir kullanıldığını gözlemledim" dedi.

"Mey Rakı için tasarım yaptığını söyledi ve tasarımını bana gösterdi"

Tanık olarak dinlenen Youtuber Semih Varol ise beyanında, "Derya Şensoy ile 2020 yılının Ocak ayında görüştük. Bana Mey Rakı için tasarım yaptığını söyledi ve tasarımını bana gösterdi. Daha sonra görüştüğümüzde işin yavaş ilerlediğini söyledi. Birkaç ay sonra ben Derya Şensoy'un tasarımını bir markette rakı şişesi üzerinde gördüm. Rakı şişesindeki tasarım, Derya Şensoy'un tasarımının birebir aynısıydı. Ardından durumu Derya Şensoy'a bildirdim. Bana süreci bildiğini ve hukuki yollara başvuracağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Alınan beyanların ardından mahkeme, dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Haklı olduğum konuda hakkımı arıyorum"

Duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derya Şensoy, "Yapacak bir açıklamam yok. Bu konuda üzgün olduğum için ben kendi haklı olduğum konuda hakkımı arıyorum ama mahkeme karar verir sonucuna" şeklinde konuştu. - İSTANBUL