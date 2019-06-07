Son Dakika Haberleri: Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu
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Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu

15 dakika önce

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları, kooperatif binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldiler.

Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu, System.String[]
Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları, kooperatif binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldiler.

Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları Ramazan Bayramı'nın son gününde bayramlaşmak için bir araya geldiler. Kooperatif binasında yapılan bayramlaşma törenine Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, 5. Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman ve taşıyıcı esnafı katıldı.

Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz yaptığı açıklamada "Düzce Taşıyıcılar Kooperatifinin Ramazan Bayramı bayramlaşmamız ortaklarımız ve kooperatif dostlarımızla çok güzel oldu. Allah yapmış olduğumuz dualarımızı kabul etsin şükürler olsun" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Orhan Yılmaz, Düzce, Güncel
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