Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu
15 dakika önce
Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları, kooperatif binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldiler.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları, kooperatif binasında düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldiler.
Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcıları Kooperatifi ortakları Ramazan Bayramı
'nın son gününde bayramlaşmak için bir araya geldiler. Kooperatif binasında yapılan bayramlaşma törenine Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz
, 5. Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı
, Lokantacılar Odası Başkanı Atilla Şişman ve taşıyıcı esnafı katıldı.
Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz yaptığı açıklamada "Düzce Taşıyıcılar Kooperatifinin Ramazan Bayramı bayramlaşmamız ortaklarımız ve kooperatif dostlarımızla çok güzel oldu. Allah yapmış olduğumuz dualarımızı kabul etsin şükürler olsun" dedi. - DÜZCE
Düğün için yola çıkmışlar! 40 gün arayla iki evlat acısı
Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi
Son dakika! Yıldırım ile İmamoğlu'nun canlı yayın programı TRT'de olacak
Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü