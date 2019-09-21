Son Dakika Haberleri: Taşkent Judo Grand Prix: Bilal Çiloğlu bronz madalyanın sahibi oldu
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Taşkent Judo Grand Prix: Bilal Çiloğlu bronz madalyanın sahibi oldu

1 saat önce

Taşkent Judo Grand Prix'sinin ikinci gününde Bilal Çiloğlu Türkiye'ye bronz madalya sevinci yaşattı.

Taşkent Judo Grand Prix: Bilal Çiloğlu bronz madalyanın sahibi oldu, System.String[]

Taşkent Judo Grand Prix'sinin ikinci gününde Özbek judokalar mükemmel performanslar ile güne damgasını vurdu. Erkekler -81 kilo kategorisinde Özbek judoka Sharofiddin Boltaboev ikinci turda Çinli Rigaqi Nai ile karşılaştı. Özbek judoka rakibini sadece iki saniye içerisinde tai-o-toshi ve judo tarihinde elde edilen en hızlı ippon puanı ile yenerek rekor kırdı.

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Taşkent, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:00 
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