Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Rusya, İsveç ve Gürcistan altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:09
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