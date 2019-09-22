Son Dakika Haberleri: Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti
Son Dakika Dünya Haber

Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti

1 saat önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Rusya, İsveç ve Gürcistan altın madalya kazandı.

">

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşen Judo Grand Prix Turnuvası'nın son gününde Rusya, İsveç ve Gürcistan altın madalya kazandı.

Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti

Özbekistan, Taşkent, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'da sular durulmuyor: Çin bayrağı nehre atıldı
ABD'de kimyasal madde paniği: 3 ölü, 4 yaralı ABD uçağını kaçırıp bir dalgıcı öldüren hava korsanı, 34 yıl sonra yakalandı Mısır'da hükümet karşıtı gösteriler: Neden başladı? Ülke içinde nasıl karşılandı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 00:40:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşkent Judo Grand Prix Turnuvası'nda Rus judokalar dikkatleri üzerine çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]