Taşkesti beldesinin çehresi yatırımlarda değişecek - Son Dakika

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, ilçenin çevresinin yapılan yatırımlarla değişeceğini bildirdi.

Özcan, yaptığı açıklamada, ilçenin daha modern hale gelmesi için birçok proje hazırladıklarını söyledi.

Hem belde halkı hem de dışarıdan gelen turistlere yönelik birçok projelerinin olduğunu anlatan Özcan, modern tuvalet, millet bahçesi, kapalı halk pazarı ve TOKİ yatırımları ile vatandaşlara en güzel şekilde hizmet vereceklerini kaydetti.

Özcan, beldenin yeni bir çehreye kavuşması için çalıştıklarını dile getirerek, tüm çalışmalar bittikten sonra beldeye yılda 300 bin kişinin gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.