Taşköprü'de 475 öğrenciye eğitim materyali dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Eğitimde Fırsat Eşitliği (EFE) Projesi kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerine eğitim materyalleri dağıtılmaya başlandı.

Salgın döneminde öğrencilerin sınav başarılarını artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 475 öğrenciye çeşitli kaynak kitaplardan oluşan eğitim materyalleri dağıtılıyor.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nazif Ercemal, Avukat Murat Ülgen Ortaokul 8. Sınıf öğrencisi Merve Erdoğan ve Atatürk Ortaokul Öğrencisi Ayşe Sıla Ertürk'ü evinde ziyaret etti.

Proje kapsamında 275'i ortaokul, 200'ü ise 12. sınıf olan 475 öğrenciye materyal dağıtılacak.