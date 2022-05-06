Taşköprü'de geleneksel Hıdırellez kutlaması ve yağmur duası etkinliği yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Erik köyünde geleneksel Hıdırellez kutlaması ve yağmur duası yapıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, geçmişten geleceğe gelenekleri yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Katılımcılar ve köy halkı ile her yıl 6 Mayıs'ta Hıdırellez kutlaması ve yağmur duası geleneğini bu sene de sürdürdüklerini belirten Çatal, köy muhtarı Şaban Yamalı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhtar Yamalı da Hıdırellez kutlaması ve yağmur duasına köy sakinlerinin 30 küçükbaş hayvan bağışladığını, misafirlerine keşkek, pilav çorba ikram ettiklerini anlattı.

Etkinliklere Kastamonulular Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Çoban ile çevre köylerde yaşayanlar da katıldı.