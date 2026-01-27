Taşköprü Sarımsağında Yevmiye Belirlendi

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağında 2026 yılı dikim sezonu öncesi günlükçü yevmiyeleri belirlendi.

Dikim sezonunun yaklaşmasıyla sarımsak günlükçülerin ücretleri, Taşköprü Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında karara bağlandı.

Toplantı sonunda 2026 yılı Taşköprü sarımsağı günlükçü yevmiyesi sarımsak dikim ve çapa ücreti 1350 lira, sarımsak çıkarma ücreti 1500 lira, sarımsak sıva ücreti ise 1200 lira olarak belirlendi. Saatlik mesai ücreti ise 200 lira oldu.

Toplantıya Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, günlükçü başkanları ile üreticiler katıldı.