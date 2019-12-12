Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 7 yıl önce Ersin Kaya'yı, başına taşla vurup, öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G., evine gelince yakalandı.

Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, 7 yıl önce Ersin Kaya'yı, başına taşla vurup, öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G., evine gelince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Ergani'nin Alitaş Mahallesi'nde 2012 yılında tartıştığı Ersin Kaya'yı başına taşla vurularak öldürdükten sonra kaçan B.G.'nin evine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. JASAT, eve operasyon düzenledi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan B.G.'yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 7 yıl boyunca kılık değiştirerek kaçan B.G., Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:07 Kaynak: DHA
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