Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı

Bir kadın cinayeti daha! Sopayla burnunu kırdı, ardından boğarak öldürdü!

Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı