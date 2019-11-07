Son Dakika Haberleri: Taşlıçay'da fırıncıları rekabeti ekmek fiyatlarını 50 kuruşa düşürdü
Son Dakika Güncel Taşlıçay'da fırıncıları rekabeti ekmek fiyatlarını 50 kuruşa düşürdü

Taşlıçay'da fırıncıları rekabeti ekmek fiyatlarını 50 kuruşa düşürdü

7 saat önce

Taşlıçay ilçesinde sabahın erken saatlerinde rekabete giren fırıncılar ekmek fiyatlarını karşılık olarak düşürmeye başladılar.

Taşlıçay'da fırıncıları rekabeti ekmek fiyatlarını 50 kuruşa düşürdü, System.String[]

Taşlıçay ilçesinde sabahın erken saatlerinde rekabete giren fırıncılar ekmek fiyatlarını karşılık olarak düşürmeye başladılar. Taşlıçay'da bulunan fırıncıların rekabete girmesiyle 1 TL olan ekmek fiyatları önce 75 kuruşa, daha sonra 60 kuruşa son yapılan açıklamaya göre ise 50 kuruşa dürüldü.


İlçede bulunan ekmek fırınlarının rekabetleri devam ederken, ilçe halkı durumdan çok memnun olduklarını belirttiler. - AĞRI

Taşlıçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
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