Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğukların sürdüğü ilçede öğleden sonra tipi etkili olmaya başladı.
Aralıklarla etkisini artıran tipi, Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bazı sürücüler tipiden etkilenmemek için araçlarını dinlenme tesislerine park etti.
Son Dakika › Güncel › Taşlıçay'da Tipi Ulaşımı Zorluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?