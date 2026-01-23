Taşlıçay'da Tipi Ulaşımı Zorluyor

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğukların sürdüğü ilçede öğleden sonra tipi etkili olmaya başladı.

Aralıklarla etkisini artıran tipi, Taşlıçay-Doğubayazıt kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bazı sürücüler tipiden etkilenmemek için araçlarını dinlenme tesislerine park etti.