Üye Girişi
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU - Son Dakika

TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU

26.11.2021 13:57

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Taşlıgeçit Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmasında Roma Dönemi'ne ait parfüm şişesi ile hayvan iskeletleri ve insan uzuvları ve yüzlerce küp parçası bulundu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Taşlıgeçit Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmasında Roma Dönemi'ne ait parfüm şişesi ile hayvan iskeletleri ve insan uzuvları ve yüzlerce küp parçası bulundu. Daha önce bölgenin Demir Çağı'na tarihlendirildiğini belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Bu kazılarımızla birlikte çıkan buluntular ile buranın Roma dönemine ait çok önemli kompleks yapısına ulaştık" dedi.

İslahiye ilçesindeki Taşlıgeçit Höyüğü'nde Tahta Köprü Barajı Kurtarma Kazıları projesi kapsamında 2019 yılında Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yüzey alan çalışması yapıldı. Bin 600 metrekare alanda yapılan kurtarma kazısında Taşlıgeçit Höyüğü'nün MÖ 2 bin yıllarında orta ve genç tunç çağlarında önemli bir kent yerleşkesi olduğu ve kuzey levent koridoruna ışık tutacağı belirtildi. Arkeolog ve akademisyenlerden oluşan 20 kişilik teknik ekip ve 65 işçi ile başlatılan kazılarda, Roma dönemine ait parfüm şişesi, tandır, hayvan iskeletleri ve insan uzuvları ile yüzlerce küp parçası bulundu.

Taşlıgeçit Höyüğü'nün Roma dönemine tarihlendiğini ifade eden Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Taşlıgeçit Höyüğü'nde kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Höyük kazıları yavaş yürüyen, dikkat ve özen gerektiren kazılar. En son Taşlıgeçit Höyüğü'nde 2009-2010 yıllarında kazı çalışması olmuştu. Bu kazı çalışmalarında bölge Demir Çağı olarak adlandırılmıştı. Bu kazılarımızla birlikte çıkan buluntular ile buranın Roma dönemine ait çok önemli kompleks yapısına ulaştık. Kazı çalışmaları sonunda planlarda ortaya çıkacak. Burası Roma döneminde başlayan, daha alt tabakada Orta Çağ ve Demir Çağı olmak üzere bütün dönemleri kapsayacak şekilde önemli buluntu verici ve önemli tarihlendirme yapılan bir alan. Taşlıgeçit Höyüğü bu bölgedeki en önemli çalışma alanlarından birisi, en az 2 veya 3 yıl kazı çalışmaları devam edecek" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin de Roma dönemine ait büyük bir yapının niteliğini anlamak için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "2019 -2020 yılında bölgede yaptığımız yüzey çalışmasının sonrasında Tahta Köprü Barajı kurtarma kazıları projesi kapsamında Gaziantep Müzesi Başkanlığı'nda Gaziantep Üniversitemizin bilimsel danışmanlığında yürütülmekte. Taşlıgeçit Höyüğü özellikle MÖ 2 bin yılında Orta ve Genç tunç çağlarında önemli bir kent yerleşmesi, içinde bulunduğumuz kuzey levent koridoruna ışık tutacak önemli bilgileri barındırıyor. Bu yapıların Roma dönemine ait olduğu büyük bir kompleks yapının mekanların oluşturduğu ve şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış olduğunu anladık. Depremin sebebi olarak buranın birinci derece fay hattı olmasını etken görüyoruz. Roma dönemine ait büyük bir yapının niteliğini anlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bin 600 metrekare alanda kazı çalışmaları yürütülüyor" diye konuştu.

TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU
TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU

Gaziantep, Roma, Müze, küp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı! 14:17 Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı!
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı 13:35 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Türk-İş'in 12:52 Türk-İş'in "Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının sonuçları
Dizi oyuncularına saldırı davası! Oktay Kaynarca da şikayetçi oldu 12:22 Dizi oyuncularına saldırı davası! Oktay Kaynarca da şikayetçi oldu Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba

Son Dakika Haberleri
14:36 Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro
14:34 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş
14:31 Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek
14:20 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti
14:17 Bilim insanlarından 'istilacı uzaylı tür' uyarısı!
14:10 Galatasaray, UEFA ülkeler sıralamasında yüzümüzü güldürdü
14:03 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
13:59 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
13:36 A Milli Takımımız için kura günü!
13:34 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı
Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray'ın elde ettiği gelir tam 16 milyon euro         
14:37
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek! Bugün başlayacak yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek         
14:31
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
14:04
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi         
12:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 14:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: TAŞLIGEÇİT HÖYÜĞÜ'NDE, ROMA DÖNEMİNE AİT PARFÜM ŞİŞESİ BULUNDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement