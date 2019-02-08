Son Dakika Haberleri: Taşova'da "Okulda Küfürsüz Hava Sahası" Projesi

Taşova'da "Okulda Küfürsüz Hava Sahası" Projesi

13 dakika önce

Taşova ilçesinde, Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri küfürlü konuşmayı engellemek amacıyla "Okulda Küfürsüz Hava Sahası" adıyla proje başlattı.

Taşova'da
Taşova ilçesinde, Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri küfürlü konuşmayı engellemek amacıyla "Okulda Küfürsüz Hava Sahası" adıyla proje başlattı.

Proje kapsamında öğrenciler, okullarında broşür dağıttı, okulun her katına "Burada küfür edilmesi yasaktır" ibaresi bulunan afişler astı.

Okul müdürü Kemal Vehbi Onay, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendi aralarında argo konuşmasını engellemek için böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Projenin çok olumlu geri dönüşleri olduğunu dile getiren Onay, "Öğrencilerimizin kelime dağarcıklarını zenginleştirerek, Türkçe'deki güzel kelimeleri kullanarak, birbirleriyle sevgi ve saygı çerçevesinde konuşmalarını amaçladık. Projede küfürlü konuşan öğrenciler için birinci defasında uyarı, ikinci seferinde güzel konuşma yapma ve edep kurallarına uymakla ilgili konuşma metni hazırlayıp arkadaşlarına okuma, üçüncü ve sonraki her küfür için de okula temizlik bezi ve peçete almalarını istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Esra Karakaya ise projenin hayata geçmesiyle okulda küfürlü veya argo konuşmanın ortadan kalktığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:23 Kaynak: AA

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