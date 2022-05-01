Taşova'dan kısa kısa - Son Dakika
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Taşova'dan kısa kısa

01.05.2022 15:32
Taşova'dan kısa kısa

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Bayramımız Kemerli Olsun" uygulaması yapıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Bayramımız Kemerli Olsun" uygulaması yapıldı.

Taşova-Amasya kara yolundaki denetimlere katılan Kaymakam Ahmet Gökcecik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi Taşova ilçesinde de emniyet kemeri denetimi yapıldığını söyledi.

Sürücü ve yolculara yolculuk esnasında mutlaka emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunan Gökcecik, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız gurbetten kilometrelerce uzaktan yola çıkarak anneleri, babaları ve sevdikleriyle Ramazan Bayramı kutlamak için yollara çıkıyorlar. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Sürücülerimizin özellikle varış noktalarına yaklaştıkça daha çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Sürücülerimizin trafik kurallarına mutlaka uymalarını rica ediyor, huzur, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram diliyorum."

Kaymakam Gökcecik'ten şehit ailesine ziyaret

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 1994 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Uzman Onbaşı Yılmaz Celep'in ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Tekke köyünde oturan şehidin babası Hamdi ve annesi Rukiye Celep'i evlerinde ziyaret eden Kaymakam Gökcecik, şehit ailelerinin aziz şehitlerin birer emaneti olduklarını söyledi.

Ziyareti sırasında Kaymakam Gökcecik'e, Taşova SYDV Müdürü Barış Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Altun ile İlçe Müftüsü Ferhat Koçak eşlik etti.

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Hisarcık, Taşova, Amasya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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