Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı - Son Dakika

Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı

7 saat önce

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı, System.String[]

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Taşova Müftülüğünde yapılan seçim sonucunda Dereli Köyü Muhtarı Ali Vural, Tepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslu ve İmam Hatipler Derneği Başkanı Ömer Faruk Gültekin üyeliğe seçildi.

Yeni seçilen üyelere başarılar dileyen Taşova SYDV Müdürü Barış Gündüz, vakıf mütevelli heyetinin gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde çalışmalarını titizlikle ve hakkaniyet içinde sürdürdüğünü söyledi.

Mehmet Uslu, Ali Vural, Dereli, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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