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Tasua Gecesi merasimi

33 dakika önce

Iğdır'da, Muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen binlerce kişi dualar okudu.

Iğdır'da, Muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitlerini anmak için bir araya gelen binlerce kişi dualar okudu.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1380. yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da, anma programı düzenlendi.

Gün içinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp akşam saatlerine kadar süren programda, il merkezi, ilçeler ve köylerden gelerek camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.

Etkinliğe katılan binlerce kişi, sinezenler eşliğinde göğüslerine vurarak Kerbela şehitlerini andı.

Alanda toplanan gençlerin söylediği sinezenlerin ardından, meddahlar tarafından Kerbela olayının konu alındığı mersiyeler seslendirildi.

Şehitler için duaların edildiği programda, Kerbela olayını anlatan tiyatro sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamadı.

Kentte, Kerbela şehitlerini anma etkinlikleri yarın Aşura Günü programı ile sürecek.

Tasua Gecesi merasimi

Hz. Hüseyin, Hz.Muhammed, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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