Son Dakika Haberleri: Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi
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Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi

31 dakika önce

Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi 'Kilit kavşak'ta trafik adım adım ilerliyorKIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de araç trafiği adım adım ilerliyor.

Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi, System.String[]
Tatil bitti, trafik yoğunluğu bitmedi
'Kilit kavşak'ta trafik adım adım ilerliyor
KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de araç trafiği adım adım ilerliyor.
Kurban Bayramı tatilini uzatan vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' diye adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Kayseri-Kırıkkale ve Kırıkkale- Ankara karayolunun bağlantı noktasındaki 'kilit kavşak'ta trafik adım adım ilerliyor. Memleketlerinden büyük şehirlere gitmek için sürücülerin en çok kullandığı D-200 karayolundan geçen araç sayısı da 100 binin üzerine çıktı.
Karayolundaki kavşaklar kapatıldı
İl Emniyet Müdürlüğü trafik polis ekipleri yaşanan yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücüleri de daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Trafik akışının daha rahat ilerleyebilmesi için polisler, şerit ve dubalarla bazı kavşakları trafiğe kapattı.
Kurban Bayramı, Kırıkkale, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:28 Kaynak: İHA
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