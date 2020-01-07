Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı - Son Dakika

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi.

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.


Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.


Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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