Tatilciler Antalya'nın ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde yoğunluk yaşandı.

Tatilciler, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının sona ermesiyle Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezi Kaş ilçesine adeta akın etti.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyunun 26 derece ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler kısıtlamasız ilk pazar gününde Kabutaj Plajı'nda deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.

Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı'nın geçiş güzergahında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Torunuyla Kaş'ta tatil yapan Günay Çobanoğlu, ilk defa geldiği Kaputaş'ın turkuaz rengi suyuna hayran kaldığını söyledi.

Kaputaş'ı "saklı bir cennete" benzeten Çobanoğlu, doğal güzelliğini ve verilen hizmeti çok beğendikleri Kaş'a herkesi davet etti.

İlçedeki Akçagerme Plajı da denize girmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.