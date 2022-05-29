Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

29.05.2022 13:51

Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti Tatilciler tabiat parkına giriş ücretinden şikayet etti Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı.

Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

Tatilciler tabiat parkına giriş ücretinden şikayet etti

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Doğayla iç içe keyifli anlar yaşayan tatilciler, parka giriş ücretlerinin fazla olmasından şikayet etti.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, sert geçen kışın ardından havaların ısınmasıyla birlikte tatilcilerin ilgi odağı oldu. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, doğayla iç içe zaman geçirmek için geldiği tabiat parkında yürüyüş yaparak, bol bol fotoğraf çektirdi. Piknik alanlarını dolduran tatilcilerin yanı sıra oltalarıyla gelenler balık tutarak vakit geçirdi.

Ailesiyle birlikte hafta sonu tatili için Sakarya'dan gelen İsmail Gürsel, "Güzel bir yer. Giriş ücretleri biraz daha düşük olsa daha iyi olacak. İnsanların bu kadar rağbet gösterdiği yerde yüksek fiyatlar olması değerlendirmeye alınması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Tabiat parkında işletmecilik yapan Ufuk Karadağ ise, Sıcakların artmasıyla insanlar kendini buraya attı. Manzarası çok güzel. Şuanda güzel. Hareketlenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti
Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti
Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti
Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti

YORUMLAR
500
Narman Peribacaları doğaseverleri bekliyor Narman Peribacaları doğaseverleri bekliyor Seğmenler Başkent Kültür Yolu Festivali'nde gösteri sundu Seğmenler Başkent Kültür Yolu Festivali'nde gösteri sundu
Kaynak: İHA

Gölcük, Turizm, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 13:59:03. #1.11#
SON DAKİKA: Tatilciler sıcak havada Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement