Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı - Son Dakika
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Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı

23.05.2022 09:57

Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı Hırsız eline koymuş gibi bulduğu altınları çalarak kayıplara karıştıBURSA Bursa'dan İstanbul'a tatile giden bir aile, evlerine döndüklerinde birikim yaptığı 90 bin...

Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı

Hırsız eline koymuş gibi bulduğu altınları çalarak kayıplara karıştı

BURSA Bursa'dan İstanbul'a tatile giden bir aile, evlerine döndüklerinde birikim yaptığı 90 bin lira değerinde altının çalındığı fark etti. Eve giren hırsız, eliyle koymuş gibi kanepenin içine saklanan altınları çalıp kayıplara karıştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a 1 haftalığına tatile giden aile, evlerine döndüklerinde gördüklerine inanamadı. Eve gelen aile, oturma odasında kanepenin havada olduğunu gördü. Hemen altınları sakladıkları yere bakan aile, mücevherleri bıraktığı yerde bulamadı. Hemen durumu polise bildiren aile, altınları çalan hırsız veya hırsızlardan şikayetçi olurken, olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi inceleme çalışması yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çocuklarının geleceği için biriktirdiği 90 bin lira değerinde altının çalındığını söyleyen Remziye Day, "Biz 1 hafta önce ailece İstanbul'a tatile gittik. Tatilden dönüp eve geldik. Önce herhangi bir şey olduğunu anlamadık, her şey normal gibiydi. Yatak odasında çekmecelerin açık olduğunu fark ettik. Şüphelendik ve hemen oturma odasına geldik. Burada çocuklarımızın geleceği için sakladığımız altınlar vardı. Altınlar çok derin bir yerdeydi. Bulunması oldukça zor bir yere koymuştuk. Evin hiç bir yerinde dağınıklık ve karışıklık da yoktu. Sadece altınları koyduğumuz torba alınmış. Hırsız sadece gelip altınları alıp gitmiş. Evin yatak odasında bir çekmece ile oturma odasından başka hiçbir yerini kurcalamamış. Zaten biz altınların orada olmadığını görünce hemen polisi aradık. Zararımız yaklaşık 90 bin TL civarında' dedi.

Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı
Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatilden evlerine döndüler, şoke oldular: Çocuklarının geleceği için biriktirdikleri 90 bin TL değerinde altınlar çalındı - Son Dakika
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