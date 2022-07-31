Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular - Son Dakika
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Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular

31.07.2022 09:43
Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular

Tatillerini Türkiye'deki Gönen ilçesinde geçirmek için Almanya'dan yola çıkan Özhan ailesini taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Tatillerini Türkiye'deki Gönen ilçesinde geçirmek için Almanya'dan yola çıkan Özhan ailesini taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Tayfun Özhan yönetimindeki MAI CZ 10 plakalı araç, sabah karşı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy kavşağı mevkisine geldiğinde bariyerlere çarptı.

Yaşanan çarpma sonucu sağ ön tekerleği kopan araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Otomobilde bulunan 5 kişilik Özhan aile kazadan yara almadan kurtuldu.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Türkiye, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular - Son Dakika
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