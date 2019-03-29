Tatsız Tartışma

Emiliano Sala, 19 Ocak 2019 günü kulübü Nantes için rekor bir transfer bedeliyle, 17 milyon euro karşılığında Premier Lig kulübü Cardiff City’ye transfer oldu.

Emiliano Sala, 19 Ocak 2019 günü kulübü Nantes için rekor bir transfer bedeliyle, 17 milyon euro karşılığında Premier Lig kulübü Cardiff City’ye transfer oldu. 21 Ocak günü ise futbol tarihindeki en acı olaylardan biri yaşandı. Sala’yı taşıyan uçak Cardiff şehrine giderken Manş Denizi üzerinde kayboldu. Birkaç gün sonra maalesef Arjantinli oyuncunun cansız bedenine ulaşıldı.



Ölümünün üzerinden iki aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen Sala hâlâ gündemimizde; fakat olmasını istemeyeceğimiz bir şekilde... Cardiff City, 17 milyon €’luk transfer bedelini, transferin tamamlanmadığını öne sürerek ödemek istemiyor. Nantes Kulübü ise oyuncunun transferindeki tüm işlemlerin tamamlandığını ve ödemenin yapılması gerektiği görüşünde.



Fransız l’Equipe gazetesi yazarı Alban Traquet’nin haberine göre, oyuncunun transferindeki anlaşmazlıkların temelini sözleşmedeki 2.1.4. madde ve sözleşmenin onaylanma tarihi üzerinde iki kulübün uzlaşamaması oluşturuyor. Nantes, anlaşmazlığı çözmek için 15 Mart’ta FIFA’ya başvurmuştu. Karşı taraf ise 3 Nisan’a kadar savunmasını yapmak zorunda.





2.1.4 kuralı ne diyor?





Sözleşmedeki bu maddeye göre Emiliano Sala’nın resmi olarak Cardiff City oyuncusu olarak gözükmesi için Sala’nın Uluslararası Transfer Sertifikası’nın yayımlanmış olması, bunun için de LFP (Profesyonel Oyuncular Ligi) ve FA Galler’in (Galler Futbol Federasyonu) transfer kontratını onaylaması gerekiyor.





Sözleşmenin Onaylanma Tarihi Üzerinde Anlaşmazlık





Cardiff City Kulübü'ne göre LFP 25 Ocak’ta, yani oyuncunun kaybolmasından dört gün sonra sözleşmeyi onayladı. Galler Kulübü'ne yakın kaynakların açıklaması şu şekilde: “Kontrat şartlarının karmaşık bir hâl alması öngörülemez sonuçlar yarattı. Eğer Nantes Kulübü, kontratın detaylarına dair sorulara yanıt vermiyorsa, kontratın onaylanmamış olduğunu biliyorlardır.”



Fransız kulübü ise bu iddialar üzerine bir açıklama yayımladı: “Cardiff City Kulübü tarafından gelecek resmi soruları memnuniyetle yanıtlarız, kulüp çevresinden gelen iddiaları değil. Bu yöntemler bir ilerleme kaydetmemize yardımcı olmuyor. Sözleşme LFP tarafından 21 Ocak saat 17:30’da (Sala’nın kaybolmasından birkaç saat önce) onaylanmıştır. Eğer LFP ve FA Galler sözleşmeyi onaylamamış olsa, Uluslararası Transfer Sertifikası piyasada olmazdı.”



Cardiff cephesi ise bu maddeyi sözleşmeye Nantes Kulübü'nün eklettiğini ve oyuncunun olması gerekenden erken bir vakitte Cardiff City oyuncusu olarak gözükme sebebinin bu madde olduğunu savunuyor.



Anlaşmazlık FIFA ve CAS tarafından verilecek kararlar sonucu çözülecek. Spor hukukçularının çoğunluğu, Nantes Kulübü'nün ödemeyi alması gerektiğini ve verilecek kararla bu parayı alacağını düşünüyor. Umarız ki anlaşmazlık bir an önce çözülür ve Emiliano Sala akıllara bu tatsız tartışmalarla değil, yalnızca arkasında bıraktığı güzel anılar ve attığı güzel gollerle gündemimize gelir.





Hazırlayan: Enes KANBUR

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