Tatvan'da Anasınıfı İçin Yardım Programı Düzenledi

Gönül Elçileri tarafından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki okulda anasınıfı yapımı için yardım programı düzenlendi.

Gönül Elçileri tarafından, Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki okulda anasınıfı yapımı için yardım programı düzenlendi.



Programda, köylerdeki öğrencilerin imkanları, okulların genel ihtiyaçları ve anasınıfı olmayan okullara kazandırılması konuları konuşuldu.



Aynı zamanda iki okulda anasınıfı kurulması için yardım kampanyası düzenlendi.



Program, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) üyeleri tarafından hazırlanmış olan ürünlerin tanıtımı ve yapılan ikramların ardından son buldu.



Programa Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi ve aynı zamanda Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir'in eşi Havva Erdemir, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun eşi Nagihan Alibeyoğlu, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay'ın eşi Öznur Atay, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Sinan Tercan'ın eşi Esra Tercan, kamu kurumlarının amirlerinin eşleri, gönül elçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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