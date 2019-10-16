Bitlis'in Tatvan İlçesinde oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis İl Temsilcisi Kadir Köstekçi, harekatın düzenlenmesindeki amacın hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Bölgeyi PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis edilmesi amacıyla başlatılan harekata destek verdiklerini belirten Köstekçi, şunları kaydetti:

"Devletimizin aldığı bu kararı destekliyoruz. Dualarımızla ve gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın."

Açıklamaya Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Bitlis İl Temsilciliği, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis İl Temsilciliği, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Tatvan Temsilciliği, Tatvan Ziraat Odası, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Bitlis Temsilciliği katıldı.