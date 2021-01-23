Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika

Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

23.01.2021 16:04

Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor Meteoroloji verilerine göre Tatvan şehir merkezine 2 metre 28 santim kar yağdı Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri, ilçeye yağan 2 metre 28 santim kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Meteoroloji verilerine göre Tatvan şehir merkezine 2 metre 28 santim kar yağdı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri, ilçeye yağan 2 metre 28 santim kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Türkiye'nin en çok kar alan yerleşim yerlerinden biri olan Tatvan ilçesinde kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Bir hafta boyunca aralıklarla yağışların devam ettiği ilçede Meteoroloji verilerine göre şehir merkezine 2 metre 38 santim kar yağışı gerçekleşti. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilen Tatvan Belediyesi ekipleri ve Karayolları ekipleri ise ilçe merkezinde hummalı bir karla mücadele çalışması başlattı. Ortaklaşa yürütülen çalışma ile Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklarda biriken kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. Hafta sonu yasağının ilk gününde yaklaşık bin 500 kamyon kar şehir dışına taşındı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan yaptığı açıklamada, "Tatvan Belediyesi olarak son bir haftadır yoğun şekilde karla mücadele çalışmaları yürütmekteyiz. Meteorolojiden aldığımız verilere göre bir haftada Tatvan şehir merkezine 2 metre 28 santim kar yağışı gerçekleşti. 70 personel 28 iş makinesi ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bütün cadde ve sokaklarımızı açtık. Cumhuriyet Caddesi'nde de sokağa çıkma kısıtlanmasını fırsat bilerek temizlik çalışmalarına başladık. Şu ana kadar bin 500 kamyon civarında karı şehir dışına çıkardık. Yaklaşık 4 bin kamyon karı taşıma yoluyla şehir merkezinden çıkaracağız. İnşallah Cumartesi ve Pazar günü itibariyle Cumhuriyet Caddesi ve caddeye bağlı dikey yollarda çalışmalarımız bitecek" dedi.

Öte yandan; kar temizliği yapan çalışanların Kürtçe şarkılar eşliğinde yürüttükleri karla mücadele çalışması çalışmalara renk kattı.

Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Tatvan Belediyesi, Meteoroloji, Tatvan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester City'li Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle Liverpool maçında oynayamayacak Hindistan'da özel bir mülke yaklaştığı görülen fil, üç kişi tarafından yakılarak öldürüldü Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş Bağışıklık güçlendiren udi hindi, kilosu 700 liradan kapış kapış satılıyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti
Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel Eski takım arkadaşı Guarin'den Falcao'ya: Galatasaray'ı bırak bize gel         
16:19
Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indirildi Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indirildi         
15:53
Ünlü model Ferrera'dan Gonzalo Higuain'le ilgili bomba itiraf: Benimleyken hayat kadını sevgilisi vardı Ünlü model Ferrera'dan Gonzalo Higuain'le ilgili bomba itiraf: Benimleyken hayat kadını sevgilisi vardı         
15:10
Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yeni ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "PKK'yı silahlandıran adam" olarak tanınıyor         
14:51
Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı         
14:26
Köylünün yeni geçim kaynağı yaban mersini yağı! 10 gramı 25 liradan satılıyor Köylünün yeni geçim kaynağı yaban mersini yağı! 10 gramı 25 liradan satılıyor         
13:53
Hafta sonları bize kısıtlı, onlara tatil! Sahile inen turistler güneşin tadını çıkardı Hafta sonları bize kısıtlı, onlara tatil! Sahile inen turistler güneşin tadını çıkardı         
13:39
Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL Belediye güneşi paraya çevirdi, yıllık gelir hedefi 500 bin TL         
12:39
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Binli rakamları görürsek kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılabilir         
10:32
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 16:23:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei