Tatvan\'da Kızakla Eğlenceli Aile Etkinliği

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık koordinesinde, 'Aile ve Nüfus 10'uncu Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda anneler ile çocukları, kayak merkezinde kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM) ile Tatvan Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü iş birliğinde El Aman Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; soğuk havaya rağmen katılımcılar, yoğun ilgi gösterdi. Anneler ile çocukları kızaklarla kayak yaparak, kimileri de halay çekerek eğlendi. TADEM Eğitmeni Büşra Çiçek, merkez olarak yürütülen çalışmaların yalnızca mesleki kurslar ve koruyucu-önleyici eğitimlerle sınırlı olmadığını belirterek, "Kurumumuzda kadınlara sürekli olarak sosyal hayata katılım imkanı sunuyoruz. Kış mevsiminde sosyal imkanların kısıtlı olması nedeniyle ilimizde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne geldik. 57 kadın ve çocuklarıyla birlikte aile içi iletişimi güçlendirecek, birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz" dedi. Kızak kayma etkinliğine katılan kadınlar ise çocuklarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşadıklarını, bu tür etkinliklerin kendileri için güzel birer anı olarak kalacağını söyledi.