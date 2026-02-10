Tatvan'da Kızakla Eğlenceli Aile Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tatvan'da Kızakla Eğlenceli Aile Etkinliği

Tatvan\'da Kızakla Eğlenceli Aile Etkinliği
10.02.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan'da anneler ve çocuklar, kayak merkezinde eğlenceli anlar yaşadı, sosyal etkinliklere katıldı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık koordinesinde, 'Aile ve Nüfus 10'uncu Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda anneler ile çocukları, kayak merkezinde kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM) ile Tatvan Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü iş birliğinde El Aman Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; soğuk havaya rağmen katılımcılar, yoğun ilgi gösterdi. Anneler ile çocukları kızaklarla kayak yaparak, kimileri de halay çekerek eğlendi. TADEM Eğitmeni Büşra Çiçek, merkez olarak yürütülen çalışmaların yalnızca mesleki kurslar ve koruyucu-önleyici eğitimlerle sınırlı olmadığını belirterek, "Kurumumuzda kadınlara sürekli olarak sosyal hayata katılım imkanı sunuyoruz. Kış mevsiminde sosyal imkanların kısıtlı olması nedeniyle ilimizde bulunan El Aman Kayak Merkezi'ne geldik. 57 kadın ve çocuklarıyla birlikte aile içi iletişimi güçlendirecek, birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz" dedi. Kızak kayma etkinliğine katılan kadınlar ise çocuklarıyla birlikte unutulmaz anlar yaşadıklarını, bu tür etkinliklerin kendileri için güzel birer anı olarak kalacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Kızakla Eğlenceli Aile Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor
Korkunç kaza Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda Acil kan çağrısı yapıldı Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
08:14
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 10:31:47. #7.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da Kızakla Eğlenceli Aile Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.