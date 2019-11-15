Son Dakika Haberleri: Tatvan'da kütüphane ve atölye açılışı
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Tatvan'da kütüphane ve atölye açılışı

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu tarafından kurulan Z-kütüphane ile yaşam ve beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Tatvan'da kütüphane ve atölye açılışı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu tarafından kurulan Z-kütüphane ile yaşam ve beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle Z-kütüphane ile yaşam ve beceri atölyesi hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştiren Kaymakam Özkan, kütüphane ve atölyeleri gezdi. Kütüphane ve atölyelerle ilgili okul yöneticilerinden bilgi alan Kaymakam Özkan, kütüphane ve atölyelerin okul ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. - BİTLİS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
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