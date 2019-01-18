Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Öğrencilerin Karne Heyecanı

Tatvan'da Öğrencilerin Karne Heyecanı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullardaki 21 bin 913 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tatvan'da Öğrencilerin Karne Heyecanı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullardaki 21 bin 913 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karne günü dolayısıyla engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Tatvan 1. ve 2. Kademe Özel Eğitim Uygulama Merkezinde karne dağıtım programı düzenlendi. Düzenlenen karne törenine katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, öğrencilere çikolata ve karnelerini dağıtarak, sevinçlerine ortak oldu. Program kapsamında sınıfları dolaşarak okuldaki minik öğrencilerle hem sohbet eden, hem de karnelerini dağıtan Kaymakam Özkan, öğrencilerle tek tek yakından ilgilendi.

Kaymakam Özkan ile birlikte okulu ziyaret eden Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve VEDAŞ İşletme Müdürlüğü Baş Mühendisi Erdem Karaman da, öğrencilere Enerji Bakanlığının öğrencileri enerji konusunda bilinçlendirmek üzere hazırlamış olduğu çizgi roman karakteri olan "Ali'nin Enerji Serüveni" adlı okuma kitabını hediye etti.

Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezinde düzenlenen karne dağıtım programı kapsamında 114 öğrenciye karne verilirken, ilçe genelinde ise 21 bin 913 öğrenci karnelerini alarak 15 tatile girdi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:07 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum

Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek Eren Erdem'den Dikkat Çeken Silivri Mesajı: Fenerbahçelilerin Gol Bekleyişi Gibi Özgürlüğümü Bekliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:11:19. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Öğrencilerin Karne Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]