Tatvan'da yol yapım çalışmaları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ilçenin Fatih, Kültür, Kale, Karşıyaka ve Bahçelievler mahallelerinde devam eden çalışmaları denetledi.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Korkmaz, yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de yaptığı açıklamada, mahallelerde üst yapı ve yol yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.

Daha önce hiç asfalt yapılmayan veya parke taşı döşenmemiş yollara öncelik verdiklerini belirten Geylani, "Ekiplerimiz Kale, Esentepe, Kültür, Bahçelievler, Cumhuriyet, Karşıyaka mahallelerimizde 60 bin metrekarenin üzerinde parke taşı döşeme ve 90 bin metrekarenin üzerinde asfalt kaplama çalışması yaptı. Fiziki alt yapı çalışmalarımızın yüzde 50'si tamamlanmış durumda. Yol yenileme çalışmalarımız alt yapının tamamlandığı mahallelerde devam ediyor." diye konuştu.