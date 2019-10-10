Son Dakika Haberleri: Tatvan'da yol yapım çalışmaları
Son Dakika Güncel Tatvan'da yol yapım çalışmaları

Tatvan'da yol yapım çalışmaları

52 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Tatvan'da yol yapım çalışmaları, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ilçenin Fatih, Kültür, Kale, Karşıyaka ve Bahçelievler mahallelerinde devam eden çalışmaları denetledi.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinleyen Korkmaz, yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de yaptığı açıklamada, mahallelerde üst yapı ve yol yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.

Daha önce hiç asfalt yapılmayan veya parke taşı döşenmemiş yollara öncelik verdiklerini belirten Geylani, "Ekiplerimiz Kale, Esentepe, Kültür, Bahçelievler, Cumhuriyet, Karşıyaka mahallelerimizde 60 bin metrekarenin üzerinde parke taşı döşeme ve 90 bin metrekarenin üzerinde asfalt kaplama çalışması yaptı. Fiziki alt yapı çalışmalarımızın yüzde 50'si tamamlanmış durumda. Yol yenileme çalışmalarımız alt yapının tamamlandığı mahallelerde devam ediyor." diye konuştu.

Karşıyaka, Bitlis, Tatvan, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Akçakale'ye 2 havan mermisi düştü: 17 yaralı
"Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 15:05:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da yol yapım çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]