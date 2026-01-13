Tavşan Avında Silah Kazası: 5 Şüpheli Serbest - Son Dakika
Tavşan Avında Silah Kazası: 5 Şüpheli Serbest

Tavşan Avında Silah Kazası: 5 Şüpheli Serbest
13.01.2026 12:59
Batman'da tavşan avında silahın kazara ateş alması sonucu ölen Veysi Çınar'ın olayıyla ilgili 5 şüpheli serbest bırakıldı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde tavşan avı sırasında Veysi Çınar'ın (46) silahın kazara ateş alması sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, serbest bırakıldı.

Olay, 11 Ocak'ta akşam saatlerinde Gercüş ilçesi Kantar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Bir grup, kırsal alanda tavşan avına çıktı. Av sırasında iddiaya göre gruptan bir kişiye ait silah kazara ateş alınca, o sırada traktör üzerinde bulunan avcı Veysi Çınar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Veysi Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Veysi Çınar'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kaynak: DHA

13:37
