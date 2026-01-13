Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Takımı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, mart ayında başlayacak olan lig maratonu öncesi vites yükseltti. Kulüp Başkanı ve Antrenör Murat Göçmen yönetiminde hazırlıklarını sürdüren eflatun-beyazlı ekip, hazırlık karşılaşmasında Bursa Merinos Kadın Futbol Takımı ile kozlarını paylaştı.

Tavşanlı Akıncılarspor Kadın Futbol Takımı, Karakova Semt Sahaları ve kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik ve taktik antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarına da ağırlık veren ekip, Bursa Merinos karşısında sergilediği performansla lige hazır olduğunun sinyallerini verdi.

Hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan takımı yöneticisi Sıla Yılmaz, çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti. Yılmaz, "Bugün Bursa Merinos Kadın Futbol Takımı ile önemli bir hazırlık müsabakası gerçekleştirdik. Mart ayında başlayacak ligler öncesinde eksiklerimizi görüyoruz. Takım olarak en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Teknik ekibimize ve sporcularımıza güvenimiz tam" dedi.

Futbolun sadece erkek sporu olmadığını ve yönetim kademelerinde kadının yerinin önemini vurgulayan Yılmaz, kulübüne teşekkür ederek şunları dile getirdi:

"Kadınların futbolun her alanında, hem sahada hem de yönetimde olması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada benim yönetimde yer almamı sağlayarak kadının spordaki gücüne destek veren Akıncılarspor Kulübüne şükranlarımı sunuyorum."

Kulüp Başkanı ve Antrenör Murat Göçmen gözetimindeki antrenman programının, mart ayına kadar artan bir tempoyla devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA