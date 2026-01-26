Tavşanlı\'da Beton Mikserleri Çarpıştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet yolu üzerindeki Tepecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emet yönünden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan beton mikseri ile kavşaktan Tepecik istikametine geçmeye çalışan başka bir beton mikserinin çarpışması sonucu kaza yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle beton mikserlerinden biri devrilerek yan yattı. Kazada mikser sürücüleri M.T. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Emet-Tavşanlı karayolu, Emet Kavşağı'ndan itibaren Tavşanlı yönüne geçici olarak trafiğe kapatıldı. - KÜTAHYA