Son Dakika Haberleri: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Mehmet Mehdi Altuğ yönetimindeki 06 BTE 883 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:09 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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