Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde bir aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Tunçbilek
Beldesi Gürağaç
Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Mehmet Mehdi Altuğ yönetimindeki 06 BTE 883 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü 112 Acil servisi ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma
olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Tİ - EFE
) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:09 Kaynak: İHA
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