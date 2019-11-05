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Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Sadık Pembe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında Cemal Ayva idaresindeki 43HT093 plakalı otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki 42 FBG plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cemal Ayva ile aynı araçta bulunan Halil Ayva (77), Fatma Ayva (74), Fatma Ayva (74), Semahat Şenel yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

Tavşanlı, Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:04 Kaynak: İHA
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