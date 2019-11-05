Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

Kazada, otomobil sürücüsü Cemal Ayva ile aynı araçta bulunan Halil Ayva (77), Fatma Ayva (74), Fatma Ayva (74), Semahat Şenel yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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