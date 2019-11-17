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Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı

6 saat önce

Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi Durak Mahallesi Kükürtlü Caddesi Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den Tavşanlı ilçe merkezi istikametine gitmekte olan N.C. idaresindeki 06 BS 4694 plakalı tır ile Mustafa Bayazıt yönetimindeki 43 UT 620 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mustafa Bayazıt ile aynı araçta bulunan Filiz Bayazıt (36), Mehmet Ertürk (43), Eren Bayazıt (10), Havva Bayazıt ve Ayşe Ertürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 6 yaralı

Tavşanlı, Kütahya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:36 Kaynak: İHA
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