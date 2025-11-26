Tavuk Dürüm Hastaneye Götürdü

Tokat'taki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı.

HASTANELİK OLDULAR

Edinilen bilgilere göre, yedikleri yemekten rahatsızlanan öğrencilerden 8'i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, 11'i ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.