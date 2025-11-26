Tavuk Dürüm Hastaneye Götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tavuk Dürüm Hastaneye Götürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Tavuk Dürüm Hastaneye Götürdü
26.11.2025 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tavuk Dürüm Hastaneye Götürdü
Haber Videosu

Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda 19 öğrenci duyduğu rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tokat'taki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı.

Son haftalarda artan zehirlenme haberlerine bir yenisi eklendi. Tokat'taki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tatlıdan yedi.

HASTANELİK OLDULAR

Edinilen bilgilere göre, yedikleri yemekten rahatsızlanan öğrencilerden 8'i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, 11'i ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hastane, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tavuk Dürüm Hastaneye Götürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin İtalya’sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor
Devrek’te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi
Adıyla şaşırtıyor Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı Kapıyı fark etmedi, kafasıyla camı kırdı
Malatya’da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu Malatya'da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu
Trump’ın uykularını kaçıracak görüntü Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

17:02
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
17:02
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunuluyor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
16:55
2025’in son MGK’sı başladı
2025'in son MGK'sı başladı
16:46
Real Madrid’de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
Real Madrid'de büyük kriz: Aralarında Arda Güler de var
16:21
Devrek’te bir rezil görüntü daha Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
Devrek'te bir rezil görüntü daha! Dolaplar fare pisliklerinden geçilmiyor
15:56
MHP ve BBP arasında “İmralı“ krizi
MHP ve BBP arasında "İmralı" krizi
15:20
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
Okul önünde dehşete düşüren anlar: Kanlar içinde yığılıp kaldı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2025 17:42:15. #7.12#
SON DAKİKA: Tavuk Dürüm Hastaneye Götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.