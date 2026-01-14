Tavuk Eti Üretimi Kasım'da Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Tavuk Eti Üretimi Kasım'da Artış Gösterdi

14.01.2026 10:46
2025 Kasım'da tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı, yumurta üretimi ise önceki yıla göre düştü.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025 yılı Kasım ayında 233 bin 887 ton tavuk eti ve 1 milyar 771 milyon 906 bin adet tavuk yumurtası üretildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,9 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında tavuk eti üretimi 233 bin 887 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 771 milyon 906 bin adet olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6, tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı. Ocak–Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9, tavuk eti üretimi yüzde 11,9 artış gösterdi.

Bir önceki ay 247 bin 392 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 5,5 oranında azalarak 233 bin 887 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 918 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 1 milyar 771 milyon 906 bin adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi

