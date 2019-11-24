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Tavukları zehirlenen kadın gözyaşlarına boğuldu

6 saat önce

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evinin bahçesindeki kümeste baktığı tavukları zehirlenen Medine Göde, telef olan tavuklarının ardından gözyaşı döktü.

Tavukları zehirlenen kadın gözyaşlarına boğuldu, System.String[]

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evinin bahçesindeki kümeste baktığı tavukları zehirlenen Medine Göde, telef olan tavuklarının ardından gözyaşı döktü.


İlçeye bağlı Kızılömerli köyünde tarım ve hayvancılık yapan Bekir ve Medine Göde çifti, köyde bulunan evlerinin bahçesindeki kümeste besledikleri tavukların yem ve suyunu vererek Kadirli'deki evlerine gitti. Bir gün sonra köye gelen Göde çiftçi kümeste gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Kümesteki tavukların 21 tanesinin telef olup yerde yattığını gören Bekir Göde ölmüş tavuğun birini alarak Kadirli ilçesindeki veteriner hekime götürdü. Tavuğu inceleyen veteriner hekim tavukların zehirli bir madde verilerek zehirlendiği teşhisini koydu. Kümesteki ölü tavukların yanında gözyaşları içerisinde olayı anlatan Medine Göde, "Bu kadar da olmaz ki, böyle bir vicdansızlık olur mu. Öldüğü için ağlamıyorum. Ama böyle fırsat bulup akşamdan zehir atıp tavuklarımı öldürdükleri için ağlıyorum. Her bir tavuğa bir yumurta denir. Ben gittiğine üzülmüyorum ama bu şekilde yapmalarına üzülüyorum" dedi.


Eşi Bekir Göde ise, "Tavukları yemledim, sularını koydum. Akşam Kadirli'ye gittim. Akşam da Kadirli'de kaldık. Daha sonra köye geldiğimizde böyle bir durumla karşılaştık. Tavuğun birini aldım veterinere götürdüm. Veteriner bunlar zehirlenmiş dedi" şeklinde konuştu.


Bekir ve Medine Göde çifti tavuklarını zehirleyen kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyor. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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