Tayini çıkan başhekim için veda yemeği düzenlendi

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Onur Kahya'nın Aydın'a tayini çıkması sebebiyle veda yemeği düzenlendi.



2018 yılı mayıs ayından bu yana Kula Devlet Hastanesinde başhekim olarak görev yapan Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya'nın, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne tayini çıktı. Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan Uzm. Dr. Kahya için, Kula Kaymakamlığı'nca veda yemeği düzenlendi.



Kula'da göreve başlamasının ardından Uzm. Dr. Kahya ile başarılı işler yaptıklarını ifade eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Kula'da göreve başlayalı hemen hemen bir yıl oldu. Bu bir yıllık süreç içerisinde kurumlarımızla çeşitli başarılar elde ettik. Bu kurumlarımızdan birisi de Kula Devlet Hastanesi'dir. Her ne kadar çok büyük bir afaki olay yaşamamış olsak da, karşı karşıya geldiğimiz çeşitli durumlarda neredeyse hiç hatasız bir sonuca ulaştık. Tabii ki bunda en büyük pay sahibi, hastaneyi yöneten başhekimimizindir. Görev süresi boyunca başarılı işlere koşan, her şeyden önce halk sağlığını düşünen bir kardeşimizin, başhekimimizin veda yemeğinde bir araya geldik. Başhekimimiz Mehmet Onur Kahya'ya yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Bizim için en önemli şey, kurumlar ve halk arasında sağladığımız dostluklardır. Başhekimimiz her ne kadar Kula'dan tayini çıkıp gitse de, aslen Kulalı olması sebebiyle istediği memleket ziyaretine geldiğinde bizleri her zaman ziyaret edebilir. Kapımız sonuna kadar açıktır. Tekrardan doktorumuza ve ailesine yeni görev yerinde başarılar, hayatında da mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Aslen Kulalı olması sebebiyle görev yaptığı memleketinden ayrılmanın bir nebze de olsa zor olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Mehmet Onur Kahya, kendisi için düzenlenen veda yemeğine katılan herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı hastane personelinin gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Dr. Kahya, aslen Kulalı olması sebebiyle memleket ziyaretine geldiğinde sık sık görev arkadaşlarını ziyaret edeceğini söyledi.



Konuşmaların ardından Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya, veda yemeğine katılan herkesle tek tek vedalaştı.



Kula Sofrası'nda düzenlenen veda yemeğine, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkan vekili Nedim Güner, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Osman Kasırga, sivil toplum kuruluş başkanları, kurum müdürleri ve hastane personeli katıldı. - MANİSA