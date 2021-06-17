Tayini çıkan Çubuk Cumhuriyet savcısı Poyraz'a veda - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinden Ankara Adliyesi'ne atanan Cumhuriyet savcısı Ercan Poyraz için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Özel bir kırbahçesinde Kovid-19 tedbirleri altında verilen veda yemeğine, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, savcılar, hakimler, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Kendisi için düzenlenen veda yemeğine katılan herkese teşekkür eden Poyraz, "Bugüne kadar sizlerle çalışmaktan çok mutluydum. Burası güzel ve verimli bir çalışma yapmamıza fırsat oldu. Bana göre Çubuk adli yargı açısından en nitelikli personellerin olduğu bir yer. Bunu bir veda olarak görmüyorum. Bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığım bir kişi varsa hakkınızı helal ediniz." dedi.

Daha sonra konuşan Kaymakam Keleş, atamalar ve görev değişikliklerinin bir bayrak yarışı olduğunu kaydederek, ilçede başarılı şekilde görev yapan Poyraz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Görev yaptıkları süre içerisinde çok iyi diyaloglar kurduklarını anlatan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar ise hizmetlerinden dolayı Poyraz'a teşekkür etti, yeni görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Demirbaş, Poyraz'a Türk bayrağı motifli teşekkür plaketi verdi.