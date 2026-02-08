Tayland\'da Erken Seçim Heyecanı

TAYLAND'da halk, erken genel seçim ve ülke genelinde yapılan anayasa referandumu için sandık başına gitti.
Tayland basını, seçimlerde oy verme işleminin yerel saatle 08.00'de başladığını duyurdu. Yaklaşık 50 milyon kayıtlı seçmen, Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 500 milletvekilini belirlemek için 5 bine yakın aday arasından tercih yapacak.
