Son Dakika Haberleri: Tayland'da kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı
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Tayland'da kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

49 dakika önce

Tayland'da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Tayland'da kamyon devrildi: 13 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Tayland'da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.


Tayland'ın başkenti Bangkok'da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonet şerit değiştirmeye çalışırken hızını alamayıp devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 9'u üniversite öğrencisi 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Geçtiğimiz yıl Mart ayında, Tayland'ın kuzeydoğusunda tatilden dönen insanları taşıyan bir otobüs yoldan çıkıp ağaca çarpmış, 18 kişi hayatını kaybetmişti. - BANGKOK

Bangkok, Tayland, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
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